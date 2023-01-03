استرجاع وتثمين نفايات التغليف.. إطلاق منصة رقمية لتسهيل انخراط المنتجين في النظام العمومي

أعلنت الوكالة الوطنية للنفايات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة رقمية. لتسهيل انخراط المنتجين والحائزين على مواد التغليف في النظام العمومي لاسترجاع وتثمين نفايات التغليف “ايكوجمع”.

ويتمثل نظام “ايكوجمع” في جمع اسهامات مالية من قبل المنتجين أو الحائزين على مواد التغليف من مسوقين أو مستوردين. لمختلف السلع, بغرض إعادة توظيفها في توفير حلولا عملية ومستدامة. للتكفل بنفايات التغليف من قبل الوكالة الوطنية للنفايات بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة المعنية. (الجماعات المحلية, والهيئات العامة, والمتعاملين الاقتصاديين, وكذا المجتمع المدني, الخ).

و تحدد قيمة الاسهامات المالية حسب الشبكة التساهمية. ووفقا للتصريح السنوي للمنخرط المتعلق بالوزن الإجمالي للعبوة المستخدمة قبل فصلها. أثناء التسويق أو الاستهلاك أو الاستخدام, يوضح البيان.

ويرمي هذا النظام الذي يكرس مبدأ “الملوث الدافع”, إلى تطوير وتثمين نشاطات فرز ونقل ومعالجة النفايات. التي تشكل أحد المهام التأسيسية للوكالة الوطنية للنفايات.

وبفضل نظام “إيكوجمع”, فإن المنخرط يتحمل التزاماته القانونية والبيئية من خلال المساهمة في عملية تنظيم شعب تثمين النفايات. وتطوير سوق تثمين النفايات مع الاستفادة من مزايا تسويقية من خلال ادراج العلامة “ايكوجمع” في عبوات المنتوج. كبصمة خضراء تسمح بإعلام المستهلك أن صاحب المنتج منخرط في النظام العمومي. لاسترجاع وتثمين النفايات, وساهم ماليا في عملية تسيير المواد المطروحة من طرفه بعد عملية الاستهلاك وتحولها الى نفايات.

وتكلل هذه العملية بإبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية للنفايات والمنتج أو الحائز على نفايات, وفقا لذات المصدر.

للتذكير, تمثل نسبة نفايات التغليف 30 بالمائة من اجمالي النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة سنويا في الجزائر. أي ما لا يقل عن 3ر3 مليون طن بقيمة اقتصادية تقدر ب 122 مليار دج. وفقا لبيانات النظام الوطني المعلوماتي حول النفايات.