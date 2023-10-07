استرجاع 1500 هكتار من العقار الصناعي المهمل

استرجعت الحكومة زيد من أربعة ألاف قطعة أرض عير مستغلقة بمساحة تزيد عن الألف وخمسمائة هكتار، في إطار تطهير العقار الصناعي.

وكشف بيان السياسة العامة للحكومة في الشق المتعلق بتحسين العرض العقاري، عن استرجاع 4.173 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة 1.530 هكتار في إطار عملية التطهير، حيث تواصل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري عملية تهيئة المناطق الصناعي وعددها ستة، منها ثلاثة في مرحلة استلام الأشغال، ناهيك عن تهيئة 32 منطقة صناعية جديدة مسجلة لحساب الولاة.