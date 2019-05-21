استرجاع 30 كلغ من الكيف المعالج بالعاصمة

استرجع عناصر الدرك الوطني، بالجزائر العاصمة، 30 كلغ من الكيف المعالج ألقت بها الأمواج، إلى شاطئ سركوفي، بعين طاية.

وحسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، فإنه وبناء على معلومات، استرجع دركيو فرقة سي الحواس، طردا يحتوي على 30 كلغ من الكيف المعالج، في عين طاية.

وأوقفت عناصر فرقة أمن الطرقات بخراطة، في سطيف، شخصا، على متن شاحنة، وجد بحوزته كمية من المنتجات الصيدلانية، دون فواتير.

كما أوقفت عناصر فرقة “الحوش”، على الطريق الرابط بين بسكرة وخنشلة، شخصين على متن شاحنة، وبحوزتهما 2.715 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع مهربة.

في الوقت الذي أوقف فيه دركيو تبسة، شخصا على متن مركبة، وهو بصدد نقل 450 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع ومهربة.

وحسب ذات المصدر، أوقفت عناصر فرقة الدرك الوطني للمدية، شخصين على متن شاحنتين مبردتين، وبصدد نقل نحو 8 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للإستهلاك.

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني، بتيارت، من توقيف شخص كان بصدد نقل 120 قنطار من الطحين، على متن شاحنة دون فواتير أو سجل تجاري.

كما أوقفت عناصر فرقة الدرك الوطني، لسطيف، شابا، وحجزت بمسكنه الواقع ببلدية الرصفة ،25 قنطار من الشمة المقلدة وآلة طحن.