استرجاع 7 مركبات و حجز 18 ملف خاص بوثائق مزورة في عين تيموشنت

تمكنت عناصر أمن دائرة العامرية،التابعة لأمن ولاية عين تموشنت،من حجز 18 ملف خاص بوثائق مزورة لمركبات مختلفة

كما تمكنت ذات المصالح من استرجاع 7 مركبات مزورة الوثائق،ووضعها بحظيرة البلدية تنفيذا للإنابة القضائية .

العملية جاءت استغلالا لمعلومات، وردت لدى مصالح الأمن ،تفيد بوجود نشاط مشبوه بخصوص التزوير في ملفات قاعدية لمركبات من مختلف الأنواع .

ليتم فتح تحقيق في القضية، وبعد استغلال للمعلومات و التحريات التي باشرتها ذات المصالح إبتداءا من بلدية العامرية

وكذا تتبع الملفات القاعدية الأصلية للمركبات محل التحقيق تبين وجود 18 ملف خاص بمركبات كلها مزورة،تحمل ترقيم ولاية وهران و تحمل هوية مزوة لأشخاص مجهولين .

ومواصلة للتحقيق تم حجز 7 مركبات ووضعها بالمحشر البلدي، مع تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي المسمى (ح. ق )عون إداري تابع لمصلحة البطاقات الرمادية، على مستوى مندوبية بلدية ابن سينا بولاية وهران

ليتم وضع المتهم الرئيسي رهن الحبس بالمؤسسة العقابية، وإحالة الملف على وكيل الجمهورية لمحكمة العامرية

والذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة .