استرجاع 9 قطع نقدية ذهبية تعود للحقبة البيزنطية

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة، من استرجاع 9 قطع نقدية ذهبية أثرية أصلية “مسكوكات” تعود للحقبة البيزنطية.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، تم كذلك توقيف شخص كان بصدد عرض هذه القطع الأثرية، للبيع.

كما تم استرجاع هذه القطع الأثرية التي تؤرخ لفترة مهمة من تاريخ المنطقة (القرن الخامس الميلادي).

وتم ضبط هذه القطع النقدية، على مرحلتين، حيث تم في مرحلة أولى ضبط 7 قطع بحوزة المشتبه فيه لدى توقيفه. قبل أن يتم ضبط قطعتين أخريين بعد تفتيش منزل الشخص الموقوف نفسه”.

هذا وتم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة قالمة. بتهمة “بيع وإخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر غير مرخصة”.

وتدخل هذه العملية في إطار المحافظة على الممتلكات الثقافية و محاربة نهب الآثار بالمنطقة مثلما تمت الإشارة إليه.