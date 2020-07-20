استشارة كتابية للفصل في مصير الموسم الكروي هذا الأسبوع !

الرياضة
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استشارة كتابية للفصل في مصير الموسم الكروي هذا الأسبوع !
بقلم أمير بهلول

أكد “عمار بهلول”، عضو المكتب الفيدرالي، أن “الفاف”، ستلجأ إلى استشارة كتابية هذا الأسبوع لمختلف الأندية والرابطات للفصل في مصير الموسم الكروي.

وقال “عمار بهلول” في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “بعد رفض وزارة الشباب والرياضة إعطاءنا موافقة تنظيم جمعية عامة استثنائية، سنرسل ابتداء من هذا الأسبوع، استمارات لمختلف الأندية و الرابطات لإبداء رأيهم حول مستقبل الموسم الكروي”.

وأضاف: “لما نتلقى موقف أعضاء الفاف بخصوص الاستئناف من عدمه لبطولاتنا، سنعلن عن النتائج عن طريق لجنة يرأسها محضر قضائي، قبل تقديمها للمكتب الفدرالي للمصادقة عليها”.


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