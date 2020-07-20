استشارة كتابية للفصل في مصير الموسم الكروي هذا الأسبوع !

أكد “عمار بهلول”، عضو المكتب الفيدرالي، أن “الفاف”، ستلجأ إلى استشارة كتابية هذا الأسبوع لمختلف الأندية والرابطات للفصل في مصير الموسم الكروي.

وقال “عمار بهلول” في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “بعد رفض وزارة الشباب والرياضة إعطاءنا موافقة تنظيم جمعية عامة استثنائية، سنرسل ابتداء من هذا الأسبوع، استمارات لمختلف الأندية و الرابطات لإبداء رأيهم حول مستقبل الموسم الكروي”.

وأضاف: “لما نتلقى موقف أعضاء الفاف بخصوص الاستئناف من عدمه لبطولاتنا، سنعلن عن النتائج عن طريق لجنة يرأسها محضر قضائي، قبل تقديمها للمكتب الفدرالي للمصادقة عليها”.