استشهاد أزيد من 20 فلسطينيا من بينهم 9 أطفال جراء القصف الصهيوني

استشهد اليوم الإثنين، أزيد من 20 فلسطينيا من بينهم 9 أطفال، جراء غارات جوية للإحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت بغارتين شرق بيت حانون.

وأضاف المصدر نفسه، إن هذا القصف قد خلف أكثر من 334 جريحا من بينهم مصابين في حالات خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال العبري قد إقتحمت المسجد الأقصى واعتدت بوحشية على المصلين .

وفي المقابل أطلقت المقاومة الفلسطينية نحو عدة صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس المحتلة.

وأعلنت كتائب القسام عن توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة.

وقالت كتائب القسام في بيان إن “رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.