استشهاد اسماعيل هنية في غارة صهيونية غادرة

أعلنت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” الفلسطينية، خلال الساعات الاولى من يوم الاربعاء، عن استشهاد القائد اسماعيل هنية.

وكتبت الحركة أن هنية استشهد في غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران.

وجاء في بيان حماس، “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم”.

“الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران”.