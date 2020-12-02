استشهاد الرقيب الأول “سيف الدين للماية” إثر اشتباك جديد مع مجموعة إرهابية في جيجل

استشهد صباح اليوم الرقيب الأول، للماية سيف الدين، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بجيجل، حسب ما كشفته وزارة الدفاع الوطني.

وقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، خالص التعازي لأسرة الشهيد وذويه –يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء.

وجدد شنقريحة حرص وعزم قوات الجيش على مواصلة مكافحة الارهاب حتى القضاء عليه، حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.

وقد أفضت عملية البحث والتمشيط المتواصلة بواد بوعايش، قرب بلدية العنصر بجيجل، يوم أمس الثلاثاء، إلى القضاء على 3 إرهابيين.

كما تم خلال ذات العملية، استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة –يشير بيان وزارة الدفاع-.