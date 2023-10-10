استشهاد الصحفي هشام النواجحة في قصف المحتل الصهيوني على غزة

استشهد صبيحة اليوم الثلاثاء، الصحفي هشام النواجحة، جراء إصابته بحروح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي، قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا.

وكان استشهد في وقت سابق من فجر اليوم، الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا. والصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمكان عملهم في القطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق أن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي. في شارع المؤسسات في محافظة غزة ودُمر بالكامل.

وتتواصل عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام ليومها الرابع ردا على انتهاكات الاحتلال الصهيوني. في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلقت قوات المحتل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها. أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.