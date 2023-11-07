استشهاد الطفل الفلسطيني حافظ القرآن عبد الرحمن طلعت برهون رفقة أشقائه والدتهم

استشهد الطفل الفلسطيني حافظ القرآن الكريم عبد الرحمن طلعت برهون برفقة شقيقته وشقيقه وأخيه الرضيع ووالدتهم.

وقد استشهد الأطفال الأربعة رفقة والدتهم بعد قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على منزلهم في غزة.

وللإشارة، فإن شقيقة الطفل عبد الرحمن طلعت برهون تحفظ هي الأخرى 10 أجزاء من القرآن الكريم، بينماالطفل الشهيد محمد برهون يحفظ هو أيضا ثلثي القرآن الكريم.