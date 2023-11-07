استشهاد الطفل الفلسطيني حافظ القرآن عبد الرحمن طلعت برهون رفقة أشقائه والدتهم
بقلم خالد زوبيري
استشهد الطفل الفلسطيني حافظ القرآن الكريم عبد الرحمن طلعت برهون برفقة شقيقته وشقيقه وأخيه الرضيع ووالدتهم.
وقد استشهد الأطفال الأربعة رفقة والدتهم بعد قصف لجيش الاحتلال الصهيوني على منزلهم في غزة.
وللإشارة، فإن شقيقة الطفل عبد الرحمن طلعت برهون تحفظ هي الأخرى 10 أجزاء من القرآن الكريم، بينماالطفل الشهيد محمد برهون يحفظ هو أيضا ثلثي القرآن الكريم.
هذا تتواصل في اليوم الـ32 من الحرب على غزة، الغارات المكثفة على القطاع، وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.
رابط دائم : https://nhar.tv/38TnB