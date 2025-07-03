استشهاد اللاعب الفلسطيني مهند الليلي في غارة على غزة

استشهد اللاعب الفلسطيني مهند الليلي، لاعب نادي خدمات المغازي، اليوم الخميس، في غارة على قطاع غزة.

ونشر الاتحاد الفلسطيني، عبر حسابه على منصة “X”، بيان، أعلن من خلاله استشهاد اللاعب مهند الليلي، بعد غارة جوية في غزة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن اللاعب مهند الليلي، فارق الحياة، متأثرا بالجروح البليغة التي تعرض لها جراء هذا القصف.

كما نعى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أيضا، استشهاد اللاعب الآخر مصطفى أبوعميرة، جراء ذات القصف الذي تعرضت له غزة.