استشهاد المصور الصحفي رشدي السراج في قصف إسرائيلي على منزله

استشهد المصور الصحفي رشدي السراج في قصف إسرائيلي على منزله في مدينة غزة.

وحسب وسائل إعلامية فلسطينية فإن. أنّ الصحفي رشدي يحيى السراج، استشهد بعد قصف منزل والده والذي يعمل رئيس لبلدية غزة”.

وباستشهاد السراج، يرتفع عدد شهداء الوسط الصحفي. في هذا العدوان المستمر بيومه السادس عشر، إلى 17 صحفياً.

و قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال الصهيوني يتعمد إلحاق أكبر قدر من الخسائر. والأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة والمرافق الخدماتية، في قطاع غزة.

وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن 50بالمائة من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، جراء شدة القصف واستهداف أحياء سكنية بالكامل بألاف أطنان القنابل شديدة الانفجار.

وأكد أن هذه النكبة الإنسانية تحدث أمام نظر وسمع العالم أجمع، دون أن بحرك ساكنا لوقف العدوان الغاشم وجريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا، أو يستجيب لنداءات الاستغاثة ويضع حدا لجريمة العقاب الجماعي التي خلفت مشهدا إنسانيا كارثيا.

وحمّل المجتمع الدولي الصامت بدوله ومؤسساته المعنية المسؤولية عن استمرار هذه النكبة الإنسانية، التي فاقت في إجرامها كل ما سجلته النازية من فظائع، وزادت أعداد ضحاياها عما تسببت به (داعش).