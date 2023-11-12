استشهاد جميع مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي في غزة

استشهد، اليوم الأحد، جميع مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وانقطعت الكهرباء عن جميع مصالح مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، قد صرح إن الوضع كارثي في مجمع الشفاء الذي يتعرض لاستهداف صهيوني مركز.

وحسب ما نقلته قناة الجزيرة فإن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قال “إن الوضع كارثي. في مجمع الشفاء الذي يتعرض لاستهداف صهيوني مركز”.

يشار أن المستشفيات في فلسطين، تعرف كارثة انسانية وخطيرة، إثر نفاذ الوقود، حيث شهد مستشفى الشفاء في غزة. بفلسطين، انقطاع التيار الكهربائي، وتوقفت مولدات الكهرباء هي الأخرى بمستشفى العودة بغزة بسبب انتهاء الوقود.