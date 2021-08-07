استشهاد جنديين وإصابة آخر خلال انفجار لغم تقليدي الصنع بعين الدفلى

استشهد كل من الجندي المتعاقد مزيان فؤاد والجندي المتعاقد عمور صلاح الدين في ميدان الشرف. فيما أصيب الجندي المتعاقد ديب بدر الدين بجروح طفيفة. إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى أمس الجمعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني أنه ” في إطار مكافحة الإرهاب. وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى. يوم 06 أوت 2021، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع. تم تسجيل استشهاد كل من الجندي المتعاقد مزيان فؤاد. والجندي المتعاقد عمور صلاح الدين في ميدان الشرف فيما أصيب الجندي المتعاقد ديب بدرالدين بجروح طفيفة”.

وعلى إثر هذا المصاب، تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بخالص عبارات التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للجندي الجريح.

وجدد الجيش الوطني الشعبي من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب. عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.