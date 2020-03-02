استشهاد جندي والقضاء على إرهابي بسيدي بلعباس

استشهد جندي، اليوم الاثنين، خلال عملية القضاء على إرهابي بسيدي بلعباس.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، قامت مفارز الجيش، بعملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس، أين قضت على إرهابي.

واسترجعت مفارز الجيش بسيدي بلعباس، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة.

كما استرجعت قوات الجيش، خلال عملية القضاء على الإرهابي، حزام ناسف ومنظار ميدان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، لا تزال عملية تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه جارية.

وأشار بيان وزارة الدفاع، أنه تم تسجيل استشهاد الجندي المتعاقد مرداسي موسى، في ساحة الميدان.

وعلى إثر هذا المصاب، تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنڨريحة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه.

وأكد بيان وزارة الدفاع، أنّ الجيش الوطني الشعبي، يجدد من خلال جهوده المتواصلة في مكافحة الإرهاب، عزمه وإصراره على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن عملية البحث والتمشيط بمنطقة تفاسور، بولاية سيدي بلعباس، لا تزال متواصلة.