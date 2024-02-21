استشهاد حكم دولي فلسطيني في قصف صاروخي على قطاع غزة

استشهد الحكم الدولي الفلسطيني، محمد خطاب، إثر قصف جوي من قوات الاحتلال، على منطقة دير بلح، بقطاع غزة.

وأعلنت إذاعة الأقصى، عن تعرض منزل الحكم محمد خطاب، للقصف، ما أدى لوفاته، رفقة زوجته، وأبنائه الأربعة.

وبهذا يضاف الحكم محمد الخطاب ، إلى قائمة الرياضيين الفلسطينيين، الذي استشهدوا، في الاعتداءات الأخيرة لقوات الاحتلال على قطاع غزة.

وياتي هذا في وقت طالب فيه أعضاء من البرلمان الأوروبي، مؤخرا، من “الفيفا”، و”اليويفا” استبعاد الكيان الصهيوني من مختلف المنافسات الكروية.