استشهاد زوجة مراسل الجزيرة وابنه وابنته في قصف لجيش الإحتلال
بقلم ط.خير الدين
استشهد، اليوم الأربعاء، عدد من أفراد عائلة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف للكيان الصهيوني استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات.
وظهر صحفي الجزيرة باكيا أمام جثمان ابنه الشهيد في فيديو يقول: “بينتقوما منا في الأولاد”
🔴جيش الاحتلال يقصف منزل مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح
🔴استشهاد زوجة مراسل الجزيرة وابنه وابنته وعدد من أفراد عائلته
🔴مراسل الجزيرة باكيا أمام جثمان ابنه الشهيد: بينتقموا منا في الأولاد”#فلسطين#فلسطين_الآن#طوفان_الاقصي#GazaCity#PalestineGenocide#Gazagenocide… pic.twitter.com/rJCtK6frxB
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) October 25, 2023
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