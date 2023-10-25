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استشهاد زوجة مراسل الجزيرة وابنه وابنته في قصف لجيش الإحتلال

بقلم ط.خير الدين
استشهاد زوجة مراسل الجزيرة وابنه وابنته في قصف لجيش الإحتلال
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استشهد، اليوم الأربعاء،  عدد من أفراد عائلة  مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف للكيان الصهيوني استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات.

وظهر صحفي الجزيرة باكيا أمام جثمان ابنه الشهيد في فيديو يقول: “بينتقوما منا في الأولاد”

رابط دائم : https://nhar.tv/Z5F3T
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