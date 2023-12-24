استشهاد صحافيين إثنين يعملان بوكالة وإذاعة الرأي الفلسطينية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل صحفيين فلسطينيين اثنين في قصف صهيوني على منزل شمال غزة.

ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 103.

وجاء هذا الارتفاع، بعد ارتقاء الصحفي محمد يونس الزيتونية، مهندس الصوت في إذاعة الرأي الفلسطينية.

والصحفي محمد عبد الخالق العف، المصور في وكالة الرأي المحلية، على يد جيش الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة.