استشهاد صحافي فلسطيني بعد استهدافه بقصف صهيوني في غزة

استشهد الصحافي الفلسطيني منتصر الصواف، اليوم الجمعة، بعد استهدافه بقصف صهيوني في غزة.

وكان الصحافي منتصر الصواف قد أصيب قبل أيام بقصف مماثل ونجا من الموت بأعجوبة، كما فقد قبل أيام 45 شهيدا من عائلته منهم والدته ووالده.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ان جيش الاحتلال قتل 3 صحافيين، هم الشهداء المصور الصحافي عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية.

والمصور الصحافي منتصر الصواف وشقيقه مروان الصواف الذي يعمل فني صوت في شركة إنتاج.

ليررفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 73 صحافيا، حسب ذات المصدر، منذ اندلاع العدوان الصهيوني في 7 اكتوبر.