استشهاد صحفي وإصابة آخرين بعد قصف لجيش الاحتلال جنوب لبنان

استشهد مصور وكالة رويترز عصام عبد الله، اليوم الجمعة، وأصيب اخرون في قصف لجيش الإحتلال على سيارتهم بعلما الشعب جنوبي لبنان.

وأسفر هذا الاستهداف عن استشهاد مصور وكالة “رويترز” عصام عبد الله،فيا أصيبت مراسلة قناة “الجزيرة” الفضائية ومصورها إثر استهدف سيارة طاقم القناة بشكل مباشر حسب ما افادت به القناة القطرية.

وأوضحت نفس القناة، أن الصحفيين كانوا فوق تلة لرصد الأحداث في جنوب لبنان وكانو يضعون إشارات للتعريف بهم بوصفهم صحفيين، ولم يكونوا قريبين من أي موقع عسكري تابع للجيش اللبناني أو حزب الله.