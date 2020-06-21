استشهاد عريف في كمين إرهابي بعين الدفلى..والجيش يطوق المنطقة

استشهد أمس السبت، عريف متعاقد خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اشتبكت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد “زناندة مصطفى”، أثناء أدائه لواجبه الوطني.

وقد اتخذت مفارز الجيش الوطني الشعبي المشاركة في العملية التي ما تزال متواصلة كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين.

وتقدم اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه.

وجدد شنقريحةحرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.