استشهاد عسكريين اثنين في انفجار لغم تقليدي بولاية المدية

استشهد عسكريين أمس السبت، اثر انفجار لغم تقليدي بولاية المدية.

وحسب بيــان لوزارة الـدفاع الوطني، اليوم الأحد، استشهد العسكريان، خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد الطكوك، بلدية عين الدالية، بولاية المدية.

وأشار البيان أن الأمر يتعلق الأمر بكل من النقيب بن سماعيل فاتح والعريف الأول خالدي زكرياء.

وفي أعقاب هذا الفعل الشنيع، تم تعزيز الإجراءات الأمنية اللازمة من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي ومواصلة عمليات البحث والتمشيط لهذه المنطقة.

وعلى إثر هذا المصاب، تقدم اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما.

وأكد شنقريحة على أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.