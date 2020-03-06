استشهاد عون أمن في العملية الإرهابية بمحيط السفارة الأمريكية بتونس

استشهد، اليوم الجمعة، عون أمن تونسي، في العملية الإرهابية بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية.

أكدت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، أن إرهابيين اثنين، قاما بتفجير نفسيهما، قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.

وأشارت في تفاصيل الحادث، أن عملية التفجير الانتحاري، أفضت إلى وقوع 5 جرحى من رجال الأمن التونسيين.

وحسب الوكالة، فقد كان أحد الإرهابيين على متن دراجة نارية والآخر بسيارة، حيث أصيب رجال الأمن بعد محاولتهم منع الدراجة والسيارة من مواصلة الطريق لاقتحام مقر السفارة الأمريكية بتونس.