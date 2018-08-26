استشهاد عون حماية مدنية بعدما أنقذ 6 شباب من الغرق في بسكرة

الشـاب «عقبة» تزوج منذ شهرين فقط

الضحية انزلق في الوادي وجرفته السيول قرابة 4 كيلومترات

لقي، أول أمس، عون حماية مدنية حتفه غرقا، خلال قيامه بعملية إنقاذ مجموعة شباب فاجأتهم السيول بعد فيضان «وادي الرمان» الذي يعبر إقليم بلدية مزيرعة شرق بسكرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الضحية «زريبي عقبة» الذي يبلغ من العمر31 سنة تدخل رفقة زملائه فور تلقي نداء استغاثة، قصد إنقاذ مجموعة أشخاص من سيول الوادي الذي وصل إليهم بشكل مفاجئ، خلال تواجدهم في نزهة بمنطقة «جمينة» السياحية، بعدما حاصرتهم السيول الناتجة عن سقوط الأمطار بولايات مجاورة.

قبل تدخل أفراد الحماية المدنية التي سخرت تعدادا كبيرا من الأعوان والضباط مدعمين بغطاسين وعتاد خاص لإنقاذ الشباب الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و28 سنة، لتتكلل عملية الإنقاذ بالنجاح بعد إخراج الشبان الستة من موقع الخطر.

وأثناء العملية، انزلق العون «عقبة» من فوق صخرة إلى مجرى الوادي، لتجرفه السيول المتدفقة بقوة على مسافة تقارب 3 كلم من مكان سقوطه، قبل العثور عليه جثة هامدة وسط المياه، بعد اصطدام رأسه بصخرة كبيرة وسط الوادي، حيث علقت جثته وتم انتشالها من طرف زملائه الغطاسين.

وحوّلت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى زريبة الوادي، فيما تركت وفاته صدمة كبيرة وسط زملائه وعائلته التي تلقت فاجعة وفاته بنوع من الألم والفخر، نظير مغامرته بحياته في سبيل إنقاذ 6 شباب، اثنان منهما أشرف بنفسه على انتشالهما، بعدما كانا على وشك الموت غرقا.

ليكون رمزا للشجاعة والتضحية التي كلفته حياته، تاركا حسرة كبيرة بين عائلته ورفاقه، بعد حوالي شهرين فقط من زواجه.

وقد أشاد زملاء الشهيد «عقبة» ومعارفه بخصاله ورفعة أخلاقه، لتبقى طريقة وفاته راسخة في الأذهان، نظير مخاطرته بحياته لإنقاذ الآخرين، في إنجاز بطولي نادر أودى بحياته بعد تسع سنوات من التحاقه بسلك الحماية المدنية.