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استشهاد قائد في الجهاد الإسلامي إثر الغارات الصهيونية على غزة

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استشهاد قائد في الجهاد الإسلامي إثر الغارات الصهيونية على غزة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، عن إستشهاد أحد قادتها البارزين في ضربة جوية صهيونية على قطاع غزة.

واستشهد  قائد لواء شمال غزة في حركة الجهاد الإسلامي، حسام أبو هربيد، في غارة صهيوينة.

ويستمر التصعيد العسكري بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية في القطاع، لليوم الثامن على التوالي.

فيما استشهد فلسطينيين إثنين، وجرح 2 آخرين، اليوم الإثنين، في غارة صهيونية استهدفت سيارة غربي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن مقتل 198 شخصا، من بينهم 58 طفلاً و35 امرأة، وإصابة 1300 آخرين.


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