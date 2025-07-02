استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي وعائلته في قصف إسرائيلي غرب غزة

استشهد الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الأندونيسي، اليوم الأربعاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مفترق 17 غرب مدينة غزة، مساء اليوم.

وأفادت مصادر طبية، بأن القصف استهدف شقة سكنية قرب دوار الـ17 وأدى لاستشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين. من بينهم الدكتور السلطان وزوجته وأطفاله.

وفي سياق متصل، شنّت طائرات الاحتلال غارة استهدفت مخيماً للنازحين في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.