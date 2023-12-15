استشهاد مصور الجزيرة خلال تغطيته لقصف صهيوني على مدرسة بخان يونس

استشهد مساء اليوم الجمعة، مصور قناة الجزيرة في غزة سامر أبو دقة اثر قصف لجيش الإحتلال الصهيوني.

وقد استشهد مصور قناة الجزيرة خلال تغطيته للقصف الصهيوني على مدرسة فرحانة في خان يونس.

وكانت “الجزيرة”، قد أعلنت في بيان لها اليوم، أنّ مصوّر القناة سامر أبو دقة المصاب ما زال محاصرًا إلى جانب عدد من المصابين بمدرسة فرحانة في خانيونس بسبب القصف الصهيوني المستمر.

كما أشارت إلى أنّ “قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للمصور سامر أبو دقة الذي يعاني من إصابة بالغة.