استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف صهيوني على غزة

استشهد 10 فلسطينيين، أمس، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، جراء غارات صهيونية متواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 429 شهيدا.

ووفقاً لمصادر طبية، فإن أحدث عمليات القصف الصهيوني أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما خلّف قصف الاحتلال خيمةً غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهاد فلسطينييّن اثنين.

بينما عرفت بلدة القرارة شمالي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، استشهاد فلسطينيين آخرين، وإصابة عدد آخر، إثر غارة جوية صهيونية على منزل. فيما استشهد فلسطيني آخر إثر غارة لمسيّرة وسط المدينة.

واستشهدت سيدة متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف صهيوني على خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. كما أطلقت الدبابات الصهيونية نيرانها بشكل مكثف شرقي بلدة خزاعة شرقي المدينة.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، عن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال منذ فجر أمس، إنها تعد من أبشع المجازر التي حدثت، وقتل فيها هذا العدد الكبير من الشهداء في يوم واحد منذ شهر ماي الماضي.

وأوضح المتحدث نفسه أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 100 استهداف في لحظة واحدة على مستوى القطاع. وتم تركيز القصف على منازل مأهولة بالسكان ومراكز إيواء وخيام نازحين.

وأضاف بأن هذه المجازر أدت إلى ارتقاء أكثر من 400 شهيد. بينهم أكثر من 170 طفلا، وأكثر من 80 امرأة. وعدد من العائلات التي مسحت من السجِل، المدني وقرابة 600 مصاب، منهم حالات حرجة.