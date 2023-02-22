استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين برصاص قوات الاحتلال

استشهد اليوم الأربعاء 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. وأصيب 100 آخرين بجروح، بينهم 6 في حالة خطيرة، خلال اقتحامها البلدة القديمة بنابلس.

وبحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية، اقتحمت قوات كبيرة من عناصر الاحتلال. حارة “الشيخ مسلم” على أطراف البلدة القديمة من نابلس وحاصرت منزلاً وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أنّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال. التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم, ما أدى إلى إصابة العشرات.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس, أحمد جبريل. أنّ قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة “الشيخ مسلم” بالبلدة القديمة.

وأعلنت القوى والفعاليات الوطنية وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس الاضراب الشامل، هذا الخميس. حدادً على ارواح الشهداء.

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