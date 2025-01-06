استشهاد 111 صحفيًا فلسطينيًا واعتقال 145 خلال سنة 2024

كشف منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن استشهاد 111 صحفيا وصحفية بنيران جيش الاحتلال الصهيوني، خلال عام 2024.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين اغتالهم جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 202 صحفيا وصحفية.

وحسب تقرير صادر عن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، فإن جيش الاحتلال الصهيوني واصل، خلال عام 2024، انتهاكاته الجسيمة لحرية الصحافة، ما جعل بيئة العمل الصحفي في فلسطين الأكثر خطورة على مستوى العالم. مشيرا إلى أن 111 صحفيا وصحفية استشهدوا بنيران الاحتلال الصهيوني خلال 2024.

وأوضح التقرير أن الاستهداف المباشر للصحفيين شمل أيضا إصابة العشرات منهم بجروح متفاوتة الخطورة، ولا يزال بعضهم بحاجة للرعاية الطبية في الخارج. وعملت قوات الاحتلال على عرقلة عمل الصحفيين الفلسطينيين، إذ استهدفت مقوّمات العمل الصحفي مثل قَطع التيار الكهربائي وقطع إمدادات الوقود ومنع دخول أدوات السلامة المهنية والعمل الصحفي إلى قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الصحفيين واجهوا تحديات كبيرة في تأمين مأوى مناسب لأسرهم وتوفير متطلبات الحياة الأساسية، في ظل الظروف القاسية التي فرضها العدوان الصهيوني على القطاع. كما تم تعطيل إصدار الصحف المحلية وبث الإذاعات في قطاع غزة، ما أضعف قدرة الإعلام الفلسطيني على نقل صورة المعاناة.

من جهة أخرى، استمر الاحتلال في سياسة الاعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين، إذ وثّقت المؤسسات المعنية 145 حالة اعتقال واحتجاز لصحفيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بدء العدوان. وما يزال نحو 60 صحفيا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، في وقت تستمر فيه جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفيَّين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذين اختفيا منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم هذه الانتهاكات الجسيمة والخطورة البالغة على حياتهم، واصل الصحفيون الفلسطينيون العمل لفضح جرائم الاحتلال ونقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم. وكان لجهودهم الكبيرة تقدير عالمي، إذ فاز العديد منهم بجوائز دولية مرموقة عن مهنيتهم وتضحياتهم في نقل الحقيقة.