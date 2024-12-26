استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل جرّاء قصف الاحتلال الصهيوني منزلًا بغزّة

استشهد 13 فلسطينيا على الأقل، اليوم الخميس، بينهم نساء وأطفال، وجرح آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلًا شمالي مدينة غزة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن القصف الصهيوني أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. فيما لا يزال 40 شخصا تحت الأنقاض.

كما استشهد فلسطنيان، وأصيب 20 آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 45399 شهيدا و 107940 جريحا.

ونقلا عن وكالة “وفا”، فإن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر أسفرت عن استشهاد 38 مواطنا فلسطينيا. وإصابة 137 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات. إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.