استشهاد 18 فلسطينياً إثر قصف صهيوني في غزة

يواصل جيش الإحتلال الصهيوني لليوم الـ42 على التوالي، استهداف منازل المواطنين بغارات عنيفة على قطاع غزة، ما خلَّف قتلى وجرحى.

وحسب مصادر إعلامية، فقد استشهد مساء اليوم الخميس 11 فلسطينيا حتى الآن جراء قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملًا في مجزرة جديدة بمخيم جباليا، حيث تبقى عمليات البحث تحت الأنقاض متواصلة.

كما استشهد مساء اليوم أيضا، 7 فلسطينيين اثر قصف لجيش الإحتلال الصهيوني شرق رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. تضيف المصادر ذاتها.

ومن جهتها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في رفح، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين بجروح.

كما قصف طيران الإحتلال أيضا منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وللإشارة، يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم الـ42، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد نشرت مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها مما أسفر عن مقتل 5 جنود.