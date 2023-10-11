استشهاد 225 فلسطيني خلال 24 ساعة والمستهلكات الطبية على وشك النفاذ

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استشهاد 225 شخصا خلال 24 سا الماضية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أكثر من 23 مجزرة ارتكبها الإحتلال في حق العائلات.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 3 مسعفين باستهداف قوات الاحتلال مركبة إسعاف شمال غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي “قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية ولا نبالغ أن القطاع بات نقطة منكوبة. سواء نتيجة الدمار الكبير أو بسبب الوضع الإنساني ما يمكن وصفه إبادة جماعية”.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي “بلغ عدد الشهداء 1055 شهيد و5184 جريح منهم 1029 مصاب. و225 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي “نسبة انشغال أسرة المستشفيات وصلت 100% والمستهلكات الطبية على وشك النفاذ”.

وبلغ عدد النازحين قرابة الـ 250 ألف نازح توزعت في 75 مركز غيرهم آلاف. لم يتسنى حصرهم لوجودهم لدى أٌقارب أو معارف.

وارتكب الاحتلال 23 مجزرة تسببت في استشهاد 160 شخص جلهم من النساء والأطفال. ومسحت عائلات منهم من السجل المدني لأحياء سكنية.

كما ألحق الاحتلال دماراً بـ 75 مدرسة تعرضت للقصف و3 مدارس تم هدمها بشكل كامل. وتسبب باستشهاد 15 من الكوادر التعليمية وقرابة 300 طالب.

وكشف عن تدمير 535 مبنى سكني بواقع 2152 وحدة هدم كلي و 22300 وحدة بليغة. منها 1209 وحدة غير صالحة للسكن، بينما تم تدمير 27 مقر حكومي.

كما هدم الاحتلال 10 مساجد وألحق دماراً بعشرات المساجد ودور العبادة منها 7 مساجد وكنائس أثرية قديمة.

ورغم تعرضهم للقصف وضعف الإمكانيات لا يزال رجال الإنقاذ يعملون منذ بدء العدوان. في إجلاء الشهداء وإنقاذ المصابين في قصف الاحتلال للأحياء السكنية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي لضرورة التدخل السريع. لوقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال.