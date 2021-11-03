استشهاد 3 جزائريين إثر قصف همجي من المغرب

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن استشهاد ثلاثة جزائريين بطريقة جبانة على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، من طرف المغرب.

وأوضح بيان الرئاسة أن عدة عناصر تشير لضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بسلاح متطور.

كما أشار البيان الى أنه: “في الفاتح نوفمبر 2021 وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري في جو من البهجة والسكينة. بالذكرى ال67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة، تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم.أثناء تنقلهم بين نواكشوط و ورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة”.

وتابع بيان رئاسة الجمهورية ان السلطات الجزائرية قد “اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل المقيت وكشف ملابساته”.

مضيفا ان “عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور”.

إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الاقليمي والترهيب -يشير بيان رئاسة الجمهورية-.

“ويلتحق الضحايا الأبرياء الثلاث لعمل ارهاب الدولة في هذا اليوم الأغر للفاتح من نوفمبر، بشهداء التحرير الوطني. الذين جعلوا من الجزائر الجديدة منارة للقيم ولمبادئ تاريخها الأبدي”. حسب بيان رئاسة الجمهورية الذي أكد ان “اغتيالهم لن يمضي دون عقاب”.

يُشار إلى أن حادثة قصف قافلة شاحنات جزائرية يقودها مدنيون أبرياء من طرف جيش الاحتلال المغربي، جاء يوما واحدا بعد إعلان الجزائر بشكل رسمي عن وقف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

وجاء القرار الجزائري على خلفية تواصل الاستفزازات والاعتداءات المغربية ضد الجزائر ومحاولة نظام المخزن المساس بالوحدة الوطنية.

وكانت الجزائر قد أعلنت في أوت الماضي عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، كرد فعل على تتالي الاستفزازات المغربية وتعمده استضافة ودعم المنظمتين الإرهابيتين “رشاد” و”الماك”.

كما امضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 25 أوت الماصي مرسوما رئاسيا تضمن إنهاء مهام السفير فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية بالرباط عبد الحميد عبداوي.

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