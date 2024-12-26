استشهاد 3 رضع بسبب البرد خلال 48 ساعة في غزة

استُشهد ثلاثة رضع في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، أن مصادر طبية أكد أن أعمار الشهداء الثلاثة من الأطفال حديثي الولادة تتراوح بين 4-21 يوما. مشيرة إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ447 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة. وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار. ونزوح أكثر من 90% من السكان، حسب المصدر نفسه.

وأوضحت وكالة الأنباء، أنه لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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