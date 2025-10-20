استشهاد 44 فلسطينيا بنيران الاحتلال الصهيوني بغزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد 44 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني، منذ فجر أمس الأحد، بمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن مصادر طبية، فإن 4 شهداء نقلوا إلى مستشفى الشفاء. و23 إلى مستشفى العودة، و5 إلى مستشفى ناصر، و12 إلى مستشفى الأقصى.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، إلى 68159 شهيدا و170203 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023.