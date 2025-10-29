استشهاد 63 فلسطينيا في غارات للاحتلال بقطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد 63 فلسطينيا بينهم 24 طفلاً، فجر هذا الأربعاء، في سلسلة غارات صهيونية متواصلة استهدفت منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق “وقف إطلاق النار” الذي دخل حيّز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الجاري.

وأفادت وكالة “وفا”، بأن 18 مواطناً استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في مجزرة مروّعة ارتكبها الاحتلال بقصف منزل يعود لعائلة أبو دلال. في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من المواطنين مفقودين تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم إنسان شرق مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم أطفال.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو شرار في بلوك (7). ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عدد من المواطنين.

أما في خان يونس جنوبي القطاع، فقد استهدفت طائرات الاحتلال ومسيّراته خيام نازحين في منطقة المواصي. ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما أسفر قصف منزل لعائلة القدرة في حي الأمل عن استشهاد مواطن وطفل. كما استشهد خمسة مواطنين آخرين في قصف استهدف مركبة في أحد شوارع المدينة.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل ورضيع، وإصابة تسعة آخرين، ولا يزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض. كما استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل في غارة أخرى استهدفت منزلًا قرب منطقة اليرموك.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة نازحين جنوب مخيم النصيرات.

