استشهاد صحفي فلسطيني بعد قصف لطيران الاحتلال الصهيوني في غزة

استشهد، اليوم الثلاثاء، الصحفي الفلسطيني محمد نبيل الزق بعد قصف لطيران الاحتلال الصهيوني في منقطة الشجاعية شمال غزة.

ويعمل الصحفي في قناة “قدس اليوم”، ليرتفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا شهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 62 حسب ما اعلنه المكتب الاعلامي الحكومي في غزة اليوم.

كما استشهد الصحفي الفلسطيني عاصم البرش الذي يعمل بإذاعة الرأي الفلسطينية، قبل قليل، في منطقة الصفطاوي اثر اصابته برصاص قناص في الجيش الصهيوني.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم إن صحفيين اثنين ومدنيا استشهدوا على الحدود بين الكيان ولبنان.