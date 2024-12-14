استطلاع: بعد 24 ساعة من تعيينه .. الفرنسيون لا يثقون في فرانسوا بايرو

بعد أقل من 24 ساعة من تعيين رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو خلفا لميشيل بارنييه من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خرجت قناة BFMTV باستطلاع قامت به مؤسسة إيلاب، كاشفة فيه أن الفرنسيين مختلفون في الرأي بشأن قدرة رئيس الوزراء الجديد على جلب الاستقرار السياسي إلى البلاد.

وأظهر استطلاع مباشر لصحيفة L’Opinion، أجراه معهد Elabe لصالح قناة BFMTV. أن 67% من الشعب الفرنسي لا يؤمن بالعودة إلى الاستقرار السياسي مع الحكومة المستقبلية.

ومن بين عينة مكونة من 1009 أشخاص، يرى 40% أن وصول فرانسوا بايرو لرئاسة الحكومة الفرنسية” أمر سيئ”. بينما يعتبره 31%، على العكس من ذلك، أما (29% فيقولون إنه ليس لديهم رأي).

أما لدى الطبقة السياسية فقد حظي تعيين فرانسوا بايرو باستقبال جيد من قبل ناخبي المجموعة لكن انتقده حزب التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة.

ولا يزال الناخبون الجمهوريون منقسمين إلى حد ما (38% يعتقدون أن هذا “أمر جيد” و38% “أمر سيئ”).

ويعتقد 52% من الفرنسيين أن حكومة بايرو لن تنجح في التوصل إلى توافق مع المعارضة. فيما يعتقد 47% على العكس أنها ستنجح.

وبالنسبة لثلاثة من كل أربعة فرنسيين (73%)، فإن حكومة بايرو لن تمثل تغييراً في الأسلوب. مقارنة بالحكومات السابقة لإيمانويل ماكرون.

وفي انتظار مسار سياسي جديد، تصور أغلبية ضئيلة من الشعب الفرنسي فرانسوا بايرو. كرجل قادر على تقديم التنازلات (54%) ومتعاطف (52%). كما يعتبره بعض الفرنسيين منتبهًا (48٪)، وكفؤًا (47٪)، وشجاعًا (47٪). في المقابل، يعتقد 33% فقط أنه قادر على إصلاح البلاد.