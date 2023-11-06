استطلاع رأي حول الرئاسيات الأمريكية يكشف.. ترامب سيهزم بايدن

كشف استطلاع للرأي نُشر أمس الأحد، قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيفوز في جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وميشيغان ونيفادا.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم أمس الأحد. أن دونالد ترامب هو الفائز في خمس من الولايات الست الرئيسية. وهي المناطق الحاسمة لاختيار الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وبحسب هذا الاستطلاع، سيفوز دونالد ترامب في جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وميشيغان ونيفادا.

وفي عام 2020، أثبتت جورجيا ونيفادا، حيث واجه جو بايدن صعوبة في الفوز، دوراً أساسياً. في فوز المرشح الديمقراطي.

واليوم، سيحصل دونالد ترامب على هامش مريح نسبياً هناك (52% مقابل 41% في نيفادا، و49% مقابل 43% في جورجيا).

من ناحية أخرى، سيتفوق جو بايدن على منافسه الجمهوري في ولاية ويسكونسن. وهي الولاية التي فاز بها قبل ثلاث سنوات، لكن هامش تقدمه (48% مقابل 44%). أقل من هامش الخطأ في “التحقيق”.

وقد أجرت كلية سيينا الاختبار الأخير بين أكثر من 3600 أمريكي. مسجلين للتصويت في الفترة ما بين 22 أكتوبر و3 نوفمبر.

هذه النتائج غير المواتية لجو بايدن تجد أصلها على وجه الخصوص في السخط الناجم عن تصرفات الرئيس الأمريكي.

وفي كل ولاية من الولايات الست التي تم اختبارها، يعتقد 60% على الأقل من الذين شملهم الاستطلاع. أن بلادهم تسير “في الاتجاه الخاطئ” ويقول 38% فقط من هؤلاء الأمريكيين إنهم يوافقون على تصرفات جو بايدن.

يثق الأمريكيون الذين شملهم الاستطلاع في دونالد ترامب أكثر من جو بايدن في مواضيع. مثل الاقتصاد أو الهجرة أو الأمن القومي أو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

على المستوى الوطني، يُمنح المستأجر الحالي للبيت الأبيض والرئيس السابق وضعًا متساويًا تقريبًا. ووفقا لموقع RealClear Politics، فإن متوسط ​​استطلاعات الرأي التي أجريت الشهر الماضي. يعطي حوالي 45% من نوايا التصويت لدونالد ترامب وجو بايدن.

وتختبر استطلاعات الرأي، مثل تلك التي صدرت يوم الأحد، فرضية إعادة المنافسة بين ترامب وبايدن العام المقبل.