استطلاع هلال شهر رجب اليوم وهذا موعد أول أيامه فلكيا

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد. برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، سوف يولد هلال شهر رجب. مباشرة بعد حدوث الاقتران.

وقال إن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة. وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 م هو المتمم لشهـر جمادى الثانية 1445هـ. وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13/1/2024م.