استطلاع يكشف: تراجع شعبية بايدن بعد دعمه للكيان الصهيوني

كشف استطلاع جديد لمركز غالوب عن تراجع شعبية الرئيس جو بايدن بين الديمقراطيين إلى مستوى متدن جديد. بلغ 75%، متراجعا 11 نقطة مئوية خلال شهر واحد.

وقال موقع إكسيوس إن بايدن يواجه خطر تنفير أعضاء حزبه بسبب دعمه غير المشروط للكيان الصهيوني. والتي نفذت قصفا جويا وحصارا كامل لقطاع غزة منذ أسابيع. ردا على عملية عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر.

وكان استطلاع سنوي أجراه جالوب في فبراير الماضي. قد وجد أن الديمقراطيين متعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقارنة بالكيان. وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسح القائم منذ عقدين.