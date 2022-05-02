استطلاع ET بالعربي:  بنت البلاد ضمن أفضل مسلسلات المغرب العربي

كشف استطلاع قام به موقع ET بالعربي أن مسلسل بنت البلاد والذي تم بثه على قناة النهار. ضمن أفضل مسلسلات المغرب العربي.

وجاء على موقع ET بالعربي” تابعنا منافسة كبيرة بين الكثير من مسلسلات المغرب العربي والمسلسلات العراقية. بعد النصف الأول من رمضان، بأعمال منها من تصدر الترند ومنها ما اثار الجدل”.

وكشف استطلاع ET بالعربي أنه من أفضل هذه الأعمال فيما يخص المسلسلات. سلمات أبو البنات، بيت ولا بيك، براءة ، بنت البلاد، كان ياما كانش.

أما بالنسبة للنجوم فقد تم اختيار كل من محمد خيي، عمر لطفي، حمزة الطاهري،امين الناجي و رفيق بوبك.

وفيما يخص النجماتّ، فقد تم اختيار كل من السعدية لديب ،جيهان كيداري، فاطمة الزهراء بلدي، سلمى صلاح الدين ومريم الزعيمي.