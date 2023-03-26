استعادة 700 سيارة مسروقة بفضل القارئ الآلي للوحات الترقيم

كشف مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد، أن القارئ الآلي للوحات الترقيم سمح باستعادة 700 سيارة مسروقة سنة 2022.

وقال نايت الحسين أحمد، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن هذا الجهاز، معمم على مستوى مختلف ولايات الوطن.

وأوضح ضيف الصباح أن القارئ الآلي للوحات الترقيم مثبث بسيارات الشرطة ومرتبط بالبطاقات الرمادية.

حيث يسمح هذا الجهاز الذي بدأ العمل به منذ 2021 برصد كل السيارات المسروقة المعلن عنها لدى مصالح الأمن الوطني.

كما يسمح أيضا بكشف السيارات التي تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وأوضح نايت الحسين أحمد أن عملية معاينة المخالفات عن طريق نظام المراقبة بالفيديو تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني.

ومن جهة أخرى، كشف ذات المسؤول، عن تسطير مخطط أمني يتماشى وخصوصية شهر رمضان الكريم.

حيث تم تكثيف التواجد الأمني ودوريات المراقبة خاصة في الأماكن والفضاءات التي تعرف حركة كبيرة للمواطنين.

وبخصوص الاستراتيجية المتبعة للتقليل من حوادث المرور كشف مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني عن تسطير برنامج عمل لسنة 2023.

ويتضمن البرنامج، جانب العصرنة وكذلك مختلف النشاطات والحملات التحسيسية والتوعوية التي يقوم بها جهاز الشرطة.

كما كشف نايت الحسين أن مصالح الأمن قامت في الفترة مابين 1جانفي إلى 28 فيفري 2023 بحجز مايقارب 671 قنطار من المواد الأساسية الموجهة للمضاربة.

وفي مجال محاربة المخدرات والاتجار غير الشرعي بها، أكد نايت الحسين أحمد انشاء مصلحة متخصصة يسيرها إطارات أكفاء يتمتعون بالإحترافية والمهنية.