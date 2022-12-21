استعدادا لـ “شان” الجزائر.. الكشف عن قائمة منتخب أوغندا

كشف الإتحاد الأوغندي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس إفريقيا للمحلّيين التي ستحتضنها الجزائر.

وكاد المنتخب الأوغندي أن ينسحب من كأس إفريقيا للمحليين لعدد من المشاكل، قبل أن يتدخل المسؤولون عن البلاد و يتداركون الموقف.

و ينتظر، ان يحل وفد المنتخب الأوغندي بالجزائر في الأيام القليلة المقبلة. للتحضير للعرس الكروي المقبل الذي سيشارك فيه 17 منتخبا افريقيا.

كما ستنطلق المنافسة الرسمية يوم 13 جانفي و تنتهي في 4 فيفري.

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