استعداد وزارة الثقافة لجعل وهران مسارا ثقافيا بامتياز خلال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

وجاء في بيان وزارة الثقافة، أن بن دودة استمعت باهتمام لخارطة الطريق المعتمدة من قِبل لجنة تحضير هذا الحدث الرياضي الهام، الذي يعتبر فرصة لإبراز كل مقوماتنا الثقافية وتراثنا الغنيّ لضيوف الجزائر.

وفي السياق ذاته أكدت ذات المسؤولة، استعداد هيئتها لإنجاحه بتسطير برنامج متنوّع يجعل من وهران مسارا ثقافيا بامتياز.

هذا وأشارت وزيرة الثقافة، إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة للتفكير في جعل ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، هدفا لاستكمال الإنعاش الثقافي بوهران وباقي الوطن،

وكذا خلق فرص لترسيخ بعض الممارسات الثقافية الراقية والدائمة والتي من شأنها إثراء الساحة الثقافية أثناء هذه الألعاب وبعدها.