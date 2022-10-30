“استعد شغفك فالحياة لن تنتظرك”

إلى الأخ عبد النور من الشرق:

تحية طيبة أخي الفاضل، رسالتك في الحفظ الصون، وها نحن نرد عليك فقط دون نشرها كما طلبت، وتأكد أننا دوما في الخدمة، أخي الكريم، اسغربت كثيرا يأسك وفشلك من أول تجربة، فأنت لم تحاول حتى مرة أخرى حتى تشعر بكل تلك السلبية، لذا أنصحك باستعادة الشغف وعدم التراجع للوراء، واقترح عليك النقاط التالية، أتمنى أن تعمل بها:

“استعد شغفك فالحياة لن تنتظرك”

– حاول أن تعرف ما هو شغفك الحقيقي فالسعادة مثلاً بحد ذاتها لا يمكن أن تحدد كهدف ولا يمكن أن تترجم كخطوات عملية يمكن إنجازها لذلك حاول أن يكون شغفك عملي يمكن تحقيقه.

– اتخاذ خطوات صغيرة، يمكن أن يكون الهدف الذي تسعى الوصول إليه صعب ويحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه مما يسبب لك الشعور بالبرود والفتور وفقدان الشغف، ولكن يمكن علاج هذه المشكلة من خلال تقسيم الهدف إلى خطوات يتم العمل عليها بشكل يومي فذلك يقلل من الشعور بصعوبة الهدف ويساعدك في الخروج من حالة فقدان الشغف والعودة للإنجاز من جديد.

– ابحث عن الأشخاص الإيجابيين، فإحاطة الفرد نفسه بأشخاص إيجابيين وطموحين. يساعد في تحفيزه على الاستمرار وعدم الاستسلام وتخطي الظروف الصعبة واستعادة الشغف من جديد.

“استعد شغفك فالحياة لن تنتظرك”

– كسر الروتين، يمكن استعادة شغفك من خلال كسر الروتين اليومي الممل، حاول القيام بأشياء جديدة ومسلية والقيام ببعض المغامرات مع أشخاص مقربين ومرحين يمكن لذلك أن يعيد لك نشاطك وطاقتك لاستئناف رحلتك نحو أهدافك.

– تصالح مع نفسك، لأن ارتكاب بعض الأخطاء لا يعني أنك فاشل فتوقف عن لوم نفسك وحاول أن تتصالح معها وحارب من جديد للوصول إلى شغفك، والله المستعان أخي الفاضل.

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