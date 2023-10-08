استعراض واقع العلاقات “الجزائرية-الشيلية” وتقييمها وسبل الارتقاء بها

ترأس لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم الأحد 8 أكتوبر 2023 بالجزائر العاصمة، بمعية غلوريا دي لا فوينتي، نائبة كاتب الدولة لوزارة العلاقات الخارجية لجمهورية الشيلي، الدورة الخامسة للمشاورات الجزائرية الشيلية التي يصادف انعقادها احتفاء البلدين بالذكرى الستين الإقامة علاقتهما الدبلوماسية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد أتاحت هذه الدورة الفرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وتقييمها، وكذا السبل الكفيلة للارتقاء بها في ظل الارادة السياسية التي تحذو قيادة البلدين.

وبهذه المناسبة، عبر الطرفان عن ارتياحهما للمكاسب التاريخية بين البلدين، والتزامهما بإعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون من أجل تعزيزها وتوسيعها في كافة المجالات ذات المنفعة المتبادلة.

كما شكلت المشاورات السياسية فرصة لتبادل الرؤى حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولقد حظيت غلوريا دي لا فويني، على هامش هذه الدورة للمشاورات السياسية، بمقابلة مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف.