استعرضا آخر التطورات المتعلقة بالصحراء الغربية..عطاف يستقبل نظيره الصحراوي

استقبل اليوم، الخميس، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،أحمد عطاف، بمقر الوزارة وزير الخارجية والشؤون الافريقية الصحراوي محمد يسلم بيسط.

واستعرض الطرفانآخر التطورات المتعلقة بالصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي وسبل تحقيق الاستقلال التام للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وفق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين